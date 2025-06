Bald startet das Meringer Volkfest: Neue Wirtin und viel Programm

Michaela Kemper und ihre Schwester Marianne Lanzl-Koch vom Festzeltbetrieb Lanzl sind von Ingolstadt nach Mering gekommen. Gemeinsam mit Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach werden sie vom 26. bis zum 29. Juni in Mering das Volksfest ausrichten. Sie sind ein bewährtes Team. Der Brauereichef und die Festwirtin kennen sich von mehreren gemeinsamen Volksfesten, unter anderem auch in Aichach. „Die Meringer lieben ihr Volksfest und deshalb war es auch gar kein Thema, dass es heuer nicht stattfinden kann“, sagt von Beck-Peccoz beim Vororttermin im Vereinsheim des Faschingskomitees Mering am Sommerkeller.

Dieses Jahr wird nicht im Frühjahr, sondern im Frühsommer gefeiert. Nachdem der Festwirt Kurt Paiser, der voriges Jahr für ein erfolgreiches Volksfest in Mering verantwortlich war, aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, standen die Marktgemeinde und der Kühbacher Brauereichef vor einer großen Herausforderung: Wie konnte so kurzfristig noch ein neuer Festwirt gewonnen werden. Michaela Kemper und ihr Team trauten sich diese Aufgabe zu und trotz einer nur geringen Vorbereitungsphase fanden sie für Juni noch eine Lücke.

Volksfest Mering startet am 26. Juni 2025

Bereits ab 10. Juni beginnt der Aufbau auf dem Meringer Volksfestplatz, den Christina von Grauvogl der Marktgemeinde wieder kostenlos zur Verfügung stellt. „Ich weiß, was das Volksfest den Meringern bedeutet und unterstütze mit diesem Angebot die Marktgemeinde gerne“, sagt sie. Bürgermeister Florian Mayer dankt ihr für dieses Engagement.

Michaela Kemper kennt die Branche. Ihre Familie ist bereits seit fast 70 Jahren in dem Metier tätig. „Wir werden den Meringerinnen und Meringern ein schönes Fest bereiten“, verspricht sie. Das Festzelt umfasst rund 1400 Quadratmeter und ist in den bayerischen Farben Blau und Weiß dekoriert.

Es konnte genügend Personal für den Festzeltbetrieb gewonnen werden. Auch das Küchenteam steht fest. „Wir haben ausgebildete Köche und Schankkellner, die nicht vorher das Zelt aufbauen und dann am Hendlgrill oder an der Zapfanlage stehen“, sagt Michaela Kemper. Auch in der Bar, die im Festzelt für die Gäste ab 18 Jahren geöffnet ist, gibt es selbst gemixte Cocktails. „Die Speisen werden frisch zubereitet und die Waren frisch angeliefert“, verspricht Kemper.

Manyana und Joe Williams Band haben sich für das Volksfest 2025 in Mering angekündigt

Das Programm startet mit dem Auftakt am Donnerstag, 26. Juni, um 18 Uhr mit Standkonzert der Feuerwehrwehr- und der Kolpingkapelle sowie des Spielmannszuges und einer Bierprobe auf dem Marktplatz. Für das lokale Rahmenprogramm zeichnet der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf verantwortlich. Im Anschluss ziehen die Fahnenabordnungen und Vereine ins Bierzelt am Volksfestplatz.

„Wir sind der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land sehr dankbar, dass sie mit ihrer Unterstützung dafür sorgt, dass auch heuer wieder alle Teilnehmenden am Umzug im Festzelt ein Freigetränk erhalten können“, freut sich Bürgermeister Florian Mayer. Arnulf Ringler, Mitglied des Vorstands der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land: „Wir unterstützen mit dieser Aktion die Marktgemeinde und auch die Vereine und wollen ihnen damit ein Danke für ihr Engagement aussprechen.“

Volksfest 2025 in Mering: Programm und Termine

Am Donnerstag spielt ab 19 Uhr die Party- und Coverband Manyana aus Müchen. „Sie sind weit über die Grenzen von München hinaus bekannt und auf dem Augsburger Plärrer sind sie oft vertreten“, sagt die Festwirtin. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm setzt sie auf ein Angebot für Jung und Alt.

Am Freitag, 27. Juni, ist von 11 bis 16 Uhr, Festzeltbetrieb beim Seniorennachmittag, ab 13 Uhr spielt die Feuerwehrkapelle. Bürgermeister Mayer weist darauf hin, dass die Senioren, die eine Übermittlungssperre bei der Kommune ausgesprochen haben, kein Einladungsschreiben zum Seniorennachmittag erhalten. „Aber auch für sie besteht die Möglichkeit, Essensmarken zu erhalten“, sagt Mayer. Am Abend hat sich ab 19 Uhr die Joe-Williams-Band angesagt. Sie sind bei Bällen im Deutschen Theater in München ebenso zu Hause wie in der Dortmunder Westfallenhalle.

Neuland betritt Festwirtin Michaela Kemper nicht nur mit dem Standort in Mering. Am Samstag spielt zum ersten Mal auf der professionellen Showbühne des Festzeltbetriebs Lanzl die Band „Freibier“. „Nicht dass es hier zu Missverständnissen kommt, Freibier macht Musik, Freibier im Zelt gibt es an diesem Abend nicht“, sagt die Festwirtin und lacht. Am Samstagnachmittag findet der Familiennachmittag statt. Hierzu gibt es ab 14 Uhr vergünstigte Speisen und Getränke.

Festgottesdienst mit der Kolpingkapelle Mering beim Volksfest 2025

Am Sonntag ist um 10.30 Uhr die Sonntagsmesse im Festzelt. Einlass ist ab 10 Uhr. Begleitet wird der Vormittag von der Kolpingkapelle, die bis 14 Uhr aufspielen wird. Eine traditionelle Blaskapelle ist für den Festabschluss am Sonntagabend ab 17 Uhr vorgesehen.

Auch wenn es nicht einfach war, in so kurzer Zeit noch Schausteller mit ihren Fahrgeschäften zu gewinnen, so sind Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und Michaela Kemper schon ein wenig stolz, dass auch hier alles unter Dach und Fach ist. „Es wird einen Autoscooter geben, einen Süßwarenstand, Crêpes, Schießbude, Kinderkarussell und ein schnelles Fahrgeschäft für die jugendlichen Besucher haben zugesagt.“