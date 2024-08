Diese Frau managt den Service auf dem Friedberger Volksfest

Im Festzelt spielt die junge Band Lecko Mio. Sie sorgt für gute Stimmung. Vor allem junge Leute stehen auf den Bänken und feiern die Hits der Neuen Deutschen Welle, italienische Lieder und Malle Songs. Anja Müller bedient mit ihrem dreiköpfigen Team in der Box. Vor zehn Jahren begann die 33-Jährige mit diesem Job. In diesem Jahr übernahm sie eine zusätzliche, verantwortungsvolle Aufgabe. Als Chefbedienung ist sie für die Einteilung aller Bedienungen im Binswanger-Zelt auf dem Friedberger Volksfest verantwortlich. Das Friedberger Volksfest ist nach dem Gögginger Frühlingsfest, dem Osterplärrer und dem Weldener Volksfest für Anja Müller das vierte Volksfest. Während es unter der Woche genügend Plätze gibt, sind die Wochenenden voll, ohne Reservierung ist dann kaum ein Platz zu finden. Nach nur zwei Wochen Pause geht es für Anja Müller schon mit dem Augsburger Herbstplärrer weiter. Im März ernannte sie Thomas Kempter, der das Binswanger-Zelt mit seiner Schwester Monika Hatzelmann als Familienbetrieb führt und das dritte Jahr in Friedberg als Festwirt tätig ist, zur Erstbedienung.

