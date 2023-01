Volleyball

18:00 Uhr

Heiße Phase beginnt: Friedberg trifft in Play-offs auf Überraschungsteam

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg beginnen am Samstag auswärts mit der Aufstiegsrunde. Wie das Team die Pause genutzt hat und wie die Chancen für stehen.

Von Matthias Kaiser

Nach fast vierwöchiger Spielpause starten die Volleyballer des TSV Friedberg am Samstag in die Aufstiegsrunde der Dritten Bundesliga Ost. Erholt nahm das Team von Trainer Matthias Gärtner nach einer gut zweiwöchigen Trainingspause am 4. Januar das Mannschaftstraining wieder auf und trainiert seitdem fleißig auf eine erfolgreiche Aufstiegsrunde hin. Was sich während der Pause getan hat und wie die Friedberger die Play-offs angehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

