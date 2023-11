Krimi im Derby: Friedberger Volleyballer liefern Spektakel

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg jubeln nach fünf umkämpften Sätzen gegen den ASV Dachau II. Der Kapitän ist zurück und führt sein Team zum Erfolg im Derby.

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen den Volleyballern des TSV Friedberg und dem ASV Dachau II lieferte den Zuschauenden nicht nur packende Ballwechsel, sondern auch eine dramatische Begegnung von Höhen und Tiefen, die letztendlich in einem knappen Sieg für die Herzogstädter endete.

Der erste Satz begann vielversprechend für die Friedberger, die mit einem 5:1 Vorsprung dominierten. Die Erwartungen der Fans waren hoch, doch plötzlich schien sich das Blatt zu wenden. Der ASV zeigte eine kämpferische Leistung und schaffte es, den Satz bei einem Gleichstand von 19:19 noch einmal spannend zu machen. Trainer Matthias Gärtner versuchte alles, und brachte den wieder genesenen Michael Hurler auf der Zuspielposition. Mit einer beeindruckenden Schlussoffensive gewann Dachau schließlich den ersten Satz, und die Stimmung auf dem Spielfeld war spürbar angespannt.