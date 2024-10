Schwere Heimaufgabe für die Friedberger Volleyballer

Samstagabend sind die Friedberger Volleyballer wieder zu Hause gefordert. Das Team von Trainer Matthias Gärtner erwartet dann den aktuellen Tabellendritten von der VGF Marktredwitz. Während die Friedberger ihre ersten beiden Spiele jeweils mit 0:3 verloren, gewannen die Gäste aus Oberfranken beide. Bereits in den vergangenen Spielzeiten lieferten sich beide Mannschaften stets spannende Spiele. Im vergangenen Jahr setzte es allerdings zwei krachende 0:3 Niederlagen, weshalb die Friedberger nun auf Revanche aus sind. Marktredwitz gilt als Mannschaft, welche sehr variabel im Angriff ist.

TSV Friedberg will erste Punkte der Saison holen

Deshalb lag der Fokus im Training der Friedberger unter der Woche auf der Block- und Abwehrarbeit. Der TSV wird alles geben müssen, um die ersten Punkte der Saison zu holen, die Spieler sind aber umso motivierter, dies vor heimischem Publikum zu schaffen. Für einen Spieler ist die Partie am Samstag eine besondere. Mittelblocker Paul Decombe wird erst einmal sein letztes Spiel für Friedberg bestreiten. Er begibt sich nächste Woche auf eine Weltreise und wird dem Team um Trainer Gärtner nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird, aber wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir konzentriert auftreten und an die Leistung der letzten Woche anknüpfen können, dann können wir uns die ersten Punkte der Saison sichern“, so Paul Decombe. (AZ)