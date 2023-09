Trotz Minikader: Friedberger Volleyballer gewinnen Auftakt

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg siegen zum Auftakt mit 3:1. Überzeugen kann das Team von Matthias Gärtner zwar nicht, der Trainer nennt die Gründe.

Die Friedberger Drittligavolleyballer sind mit einem 3:1-Erfolg beim WWK VCO München in die neue Saison gestartet. „Sieg ist Sieg, das zählt. Aber wir haben unsere Baustellen aus der kurzen Vorbereitung und des dünnen Kaders sehr stark gespürt“, kommentierte Kapitän Michael Hurler den glanzlosen Sieg. Während die Herzogstädter in der Trainingswoche zuvor noch nahezu vollständig trainierten, musste das Team beim Saisonauftakt kurzfristig auf Deacon Link und Routinier Stefan Erhardt krankheitsbedingt verzichten.

Mit Urgestein Andreas Eichhorn auf der Mitteposition und dem eigentlich kürzer getretenen Außenangreifer David Strobel starteten die Friedberger mit angezogener Handbremse. Anfangs tasteten sich beide Mannschaften ab. Erst zu Mitte des Satzes setzten sich die Friedberger durch eine langanhaltende Serie von Außenangreifer Philip Kessler mit vier Zählern ab (20:16) ab. Die anschließende Auszeit brachte die Gastgeber auch nicht mehr zurück in die Spur und Strobel verwandelte mit einem Block den ersten Satzball.