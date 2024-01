Trotz Schwächephasen: Friedberger Volleyballer siegen im Tiebreak

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg gewinnen beim MTV München mit 3:2 und verteidigen Platz vier. Dennoch sind die Gäste mit der Leistung nicht zufrieden.

Zum Rückrundenauftakt setzten sich die Friedberger Drittligavolleyballer im Tiebreak mit 3:2 beim MTV München durch. . Damit setzen die Friedberger ihre Siegesserie aus dem alten Jahr fort und sicherten den vierten Tabellenplatz ab. Eine klare Sache war das Spiel gegen den MTV München jedoch nicht. Während der Kader im neuen Jahr zunächst vollständig und genesen erschien, dezimierte sich das Team um Kapitän Michael Hurler krankheitsbedingt kurzfristig auf neun einsatzfähige Spieler. Als Zehnter sprang Alex Hamm aus der Zweiten kurzfristig ein.

Den ersten Satz begannen die Herzogstädter stark. Durch Aufschläge des Kapitäns führte man schnell 7:3 und 9:5, ehe sich die Münchner nach einer Auszeit auf 10:10 herankämpften. Ab diesem Zeitpunkt war es ein offener Schlagabtausch geprägt von Fehlern im Angriffsspiel. Ein Wechsel auf der Zuspielposition im Münchner Team brachte den Gastgebern dann einen Vorteil. Vor allem über die Diagonalposition punktete der MTV immer wieder und Friedberg tat sich schwer, eine Antwort zu finden. „Da haben wir beispielsweise im Aufschlag nicht immer clever gespielt und die Münchner ihr Spiel aufziehen lassen“, so Außenangreifer Stefan Erhard einräumen. Entsprechend verlor der TSV den ersten Satz mit 25:19.