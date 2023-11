Zwei Niederlagen am Doppelspieltag für Friedberger Volleyballer

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg kassieren zwei knappe Niederlage. Zwei Rote Karten bringen das Team aus dem Rhythmus. Dennoch stimmt die Leistung.

Gleich zwei Matches hatten die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg am Wochenende zu bestreiten. Am Ende standen zwei Niederlagen, wobei sich die Herzogstädter gegen die Pleiten stemmten. Nicht mit dabei waren Zuspieler Michael Hurler und Libero Theo Gallina aus gesundheitlichen Gründen. Auch der zuletzt stark spielende Mittelblocker Paul Decombe konnte kurzfristig nicht auflaufen. Trainer Matthias Gärtner musste somit erneut rotieren und eine neue Startaufstellung auf das Spielfeld schicken.

Dennoch fand das Team gut ins Spiel zuhause gegen Jena, machte kaum Fehler und konnte mit einer sehr guten Abwehrleistung die gegnerischen Angriffe entschärfen. Der erste Satz ging folgerichtig mit 25:19 an die Gastgeber. Im zweiten Satz traten die Gäste aus deutlich konzentrierter auf und brachten ihre Angriffe besser durch. Die Friedberger liefen stetig einem kleinen Rückstand hinterer. Mit der Einwechslung von Außenangreifer David Strobel setzte Gärtner neue Impulse, die jedoch nicht ausreichten. Der zweite Satz ging mit 19:25 verloren.