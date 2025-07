Vollsperrung auf der B2 zwischen Kissing und Mering ab August

Eine großräumige Umleitung, Schleichverkehr in den Ortsstraßen - sowohl auf die Autofahrer als auch auf die Anwohner in Kissing und Ottmaring kommen Belastungen zu. Denn es steht zum dritten Mal innerhalb der vergangenen Jahre eine große Baustelle auf der B2 an. Das staatliche Bauamt saniert in einem weiteren Abschnitt die Fahrbahn der B2 von Augsburg kommend ab Einmündung Bahnhofstraße in Kissing bis auf Höhe von Mering-St. Afra. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von 1. bis 30. August. In dieser Zeit herrscht Vollsperrung im gesamten Baustellenbereich.

Bereits in früheren Jahren wurde in den Sommerferien auf der Strecke gearbeitet. Denn die Straße ist viel befahren und hat unter den Belastungen gelitten. Im Jahr 2017 ging die Fahrbahnsanierung los mit dem Abschnitt zwischen Schwabhof und dem Kissinger Kreisverkehr. Es folgte 2023 der Bereich zwischen Kreisverkehr und Einmündung Bahnhofstraße in Kissing. Im dritten und vorerst letzten Abschnitt wird der Straßenbelag der B2 von der Bahnhofstraße bis auf Höhe des Meringer Ortsteils St. Afra erneuert. Während im Bereich der Ortsdurchfahrt Kissing mehrere Asphaltschichten erneuert werden müssen, ist zwischen Kissing und Mering-St. Afra ein Ersatz der obersten Asphaltdeckschicht ausreichend. Zusammen mit den Asphaltarbeiten sollen die Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt werden. Dadurch ist auch der Radweg zwischen Kissing und St. Afra von der Baumaßnahme beeinträchtigt.

Baustelle auf der B2: Verkehr wird über Ottmaring, Ried und Mering umgeleitet

Die Sanierung ist mit einer Länge von 3,8 Kilometern der bisher größte Baustellenabschnitt. Das Staatliche Bauamt Augsburg rechnet mit Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Baustellenbereich hat das Staatliche Bauamt bereits mit Infozetteln auf die anstehende Maßnahme hingewiesen. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecke erfolgt von Augsburg kommend über Chippenham-Ring, Bressuire-Ring, über die Staatsstraße 2379 nach Ottmaring, Bachern und Ried. Von dort geht es auf der Staatsstraße 2052 nach Hörmannsberg und Mering - und von dort zurück auf die B2. In die Gegenrichtung von Mering kommend erfolgt die Umleitung ebenfalls auf dieser Strecke, in umgekehrter Richtung. Dies war auch bei den früheren Bauabschnitten bereits die offizielle Umleitungsstrecke.

Nach der Erfahrung von Christoph Eichstaedt vom staatlichen Bauamt wird diese Umfahrung an sich gut funktionieren. „In den ersten ein bis zwei Tagen gibt es immer Probleme. Wir informieren zwar immer frühzeitig, aber manche Autofahrer werden trotzdem von der Baustelle überrascht“, sagt Eichstaedt. Deswegen habe man die Baustelle bewusst in die Ferienzeit verlegt, wenn nicht ganz so viel Verkehr herrscht. Er geht in dieser Zeit von rund 16.000 Fahrzeugen am Tag aus, in Spitzenzeiten wurden auf der B2 bei Kissing schon weit über 20.000 Fahrzeuge täglich gezählt.

Vollsperrung der B2: Belastung in Kissing und Ottmaring erwartet

Nicht alle Fahrzeuge werden aber die offizielle Umleitung nutzen, Eichstaedt rechnet mit Ausweichverkehr über die Kissinger Ortsstraßen. „Es wird auf alle Fälle zu Belastungen in Kissing und Ottmaring kommen“, sagt er. Bei den früheren Sanierungsabschnitten 2017 und 2023 hatten die Anwohner gerade in Alt-Kissing massiv unter dem Schleichverkehr zu leiden. Verschärft wurde die Situation dadurch, dass Google Maps den Autofahrern nicht die offizielle Umleitungsstrecke anzeigte, sondern die kürzeren Schleichwege durch den Altort.