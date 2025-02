Neustart: Ehemalige Linden-Wirtin eröffnet Brauhaus Herzog Ludwig

Das neue Jahr ist für Carmen Tomasini auch beruflich ein Neustart. Nach insgesamt zehn Jahren als Wirtin der Linde in Friedberg hat sie Mitte 2024 entschieden: Zum Ende des Pachtvertrags soll eine neue Herausforderung her. Die Linde mit ihren 130 Plätzen im Innenbereich und 200 im Biergarten war für die Friedberger Gastronomin zu groß geworden. „Das war einfach zu viel irgendwann“, sagt Tomasini. Nun also ein Neuanfang mit einem kleineren Betrieb: dem Brauhaus Herzog Ludwig in der Jungbräustraße.

