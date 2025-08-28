Icon Menü
Von Kuba nach Kissing: Zuzel Palacio Calunga startet neues Leben in Deutschland

Aus Kuba nach Kissing: Zuzel Palacio Calunga ist „angekommen“

Zuzel Palacio Calunga lernte ihren heutigen Ehemann in ihrer Heimat Kuba kennen. Zweimal besuchte sie ihn. Beim dritten Mal blieb sie. jetzt lebt sie in Kissing.
Von Heike Scherer
    Die Kubanerin Zuzel Palacio Calunga lebt mit ihrem Ehemann und ihrem 13-jährigen Sohn in Kissing.
    Die Kubanerin Zuzel Palacio Calunga lebt mit ihrem Ehemann und ihrem 13-jährigen Sohn in Kissing. Foto: Palacio Calunga

    Zuzel Palacio Calunga ist Kubanerin und wurde in Santiago de Cuba geboren. Heute lebt die 51-Jährige mit ihrem Mann und dem gemeinsamen 13-jährigen Sohn in Kissing. In Kuba studierte sie kubanische Musikgeschichte, bevor sie 1999 nach Deutschland zog. Zuerst lebte sie in Köln, seit 2015 ist sie in Kissing. Sie machte hier ihren Abschluss als geprüfte Kosmetikerin, als Permanent-Make-up-Artist und für medizinische Fußpflege. 2018 eröffnete sie ihr eigenes Beauty-Atelier in Kissing. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne und trifft Freunde.

