Von Metzgerei bis Schönheitssalon: Geschäfte leiden unter Baustelle auf der B2

Die obere Schicht der B2 ist bis zur Einmündung in die Bahnhofsallee schon auf beiden Fahrbahnseiten abgetragen. Noch bis 31. August sollen die Arbeiten und damit auch die Vollsperrung dauern. Geschäfte in Kissing, die direkt an der B2 liegen, spüren die Auswirkungen der Baustelle und verzeichnen einen massiven Geschäftsrückgang. Einige machen deshalb gleich Sommerpause oder verkürzen ihre Öffnungszeiten. Andere dagegen haben unter der Sperrung nicht zu leiden oder sogar mehr Umsatz als im Juli.

