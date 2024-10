Vom Uhrmacherhaus zum Anwaltsbüro: 350 Jahre Geschichte leben auf

Ein Uhrmacher wohnte einst hier, aber auch ein Tagelöhner. Ein Fischer und ein Schneidermeister. Erinnerungen und Spuren von ihnen fanden Christina Götz und Alexander Graw viele. Briefe, die unter Holzbohlen verborgen waren, Rauchspuren an den Wänden, kleine Schmuckstücke oder Münzen, die in Ritzen gefallen waren, Kinderspielzeug. Viereinhalb Jahre lang sanierten die beiden das über 350 Jahre alt Haus an der Friedberger Bauernbräustraße 7. Jetzt haben dort die Rechtsanwaltskanzlei Götz und Partner sowie weitere Büros ihren Sitz. Doch bis dahin war es ein langer Weg. „Das Haus hat einen ganz eigenen Charakter“, sagt seine Besitzerin heute.

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis