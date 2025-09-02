Die Vorbereitungen fürs Montagsbrettl laufen auf Hochtouren

Was einst als kleines, mutiges Kulturprojekt begann, ist heute fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region: Das Hörbacher Montagsbrettl feiert vom 12. bis 21. September sein 50-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das nicht nur die Bühne, sondern die ganze Gemeinde erfüllt. Das große Brettl-Festival wird zur Hommage an fünf Jahrzehnte voller Humor, Musik, Lyrik und kabarettistischer Raffinesse.

Die Atmosphäre verspricht eine einzigartige Mischung aus Dorfcharme und Bühnenmagie. Das Montagsbrettl, längst mehr als nur ein Abendprogramm, wird zur Herzensangelegenheit – für Einheimische wie Gäste, für Alt und Jung, für Neugierige und Kenner. Hier entsteht nicht einfach Unterhaltung, sondern ein kollektives Erleben – fast wie ein vertrautes Lagerfeuer, an dem Geschichten erzählt und Erinnerungen neu geschmiedet werden.

Brettl-Gründer Toni-Drexler hat die Organisation in jüngere Hände gelegt

„Wir wollten eine Bühne schaffen für alle, die was zu sagen haben – mit Wort, Musik oder beidem“, erinnert sich Gründer Toni Drexler, heute 78, und lächelt. Seine Augen leuchten noch immer, wenn er vom Brettl erzählt – obwohl er die Organisation inzwischen in jüngere Hände gelegt hat.

Diese jüngeren Hände gehören Simon Drexler, seinem Sohn, der mit 38 Jahren längst selbst ein fester Bestandteil der Brettl-Geschichte ist. Gemeinsam mit seinem Schwager hat er die Leitung übernommen – mit Respekt vor der Tradition und Mut zur Weiterentwicklung. „Wir freuen uns auf ein unvergessliches Festival – und sagen danke für 50 Jahre Brettl-Leidenschaft“, sagt Simon Drexler. Die Planungen für das Jubiläum laufen auf Hochtouren. „Wir haben Gott sei Dank die verschiedenen Bereiche wie Gastro, Technik oder Plakatieren auf verschiedene Teams aufgeteilt – so weiß jeder genau, was er wann und wie machen muss.“

Und Toni Drexler? Der nimmt jetzt die Zuschauerperspektive ein – mit einem Augenzwinkern und einem wohlverdienten Platz in der ersten Reihe. „Ich kann mich jetzt gemütlich hinsetzen und genießen.“ Mit einer Ausnahme: Die große Freiluft-Kunstausstellung HofmarkART ist sein „Baby“. Diese besondere Kunstausstellung soll den Blick für die Heimat neu schärfen, sie sinnlich erfahrbar machen.

Ein großer Stahlstreifen erinnert noch an die erste HofmarkART

Die erste HofmarkART im Jahr 2002 zeigte eindrucksvoll, dass durch zeitgenössische Kunst neue Perspektiven eröffnet werden. So sorgte damals ein haushoher Stahlreifen, der mitten auf der Flur zwischen Hörbach und Hofhegnenberg aufgestellt wurde, für Aufsehen – und für Diskussion. Was auf den ersten Blick fremd wirkte, entwickelte sich schnell zu einem markanten Zeichen für Offenheit und Wandel. Der Stahlreifen steht noch heute – als Symbol für den Dialog zwischen Alt und Neu – und dient Toni Drexler und Simon nicht nur als Erinnerungsstück an die Anfänge der HofmarkART.

Das Brettlfestival findet wieder im großen Zirkuszelt statt, doch diesmal an einem neuen Ort am südlichen Ortsrand von Althegnenberg, direkt hinter dem Stahlreifen (von Hörbach kommend). Auf zwei Abende freut sich Toni Drexler ganz besonders. Auf Christoph Fritz, den Newcomer der österreichischen Kabarettszene, der im ersten Moment etwas schüchtern und naiv daherkommt, um dann umso wuchtiger mit seinen Pointen dieses Bild wieder zu zerschmettern. Und natürlich auf die Well Brüder, mit denen Drexler befreundet ist.

2025 ist nicht nur ein Jubiläumsjahr – es ist eine Einladung, gemeinsam innezuhalten, zu lachen und zu feiern. Das Montagsbrettl schreibt weiter Geschichte – lebendig, mutig und mit viel Herz. Nähere Informationen unter: https://brettl-festival.de. Essen, Getränke und Merchandise können am Festivalgelände nur in bar gezahlt werden. Besucher unter 14 Jahren werden nur mit einer erziehungsberechtigten Begleitperson eingelassen.

Hinweis: Bis auf die Abende am Mittwoch, 17. September, und Freitag, 19. September, sind noch für alle Programmpunkte Tickets verfügbar.