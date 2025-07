Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen der Notaufnahme im Friedberger Krankenhaus

Wer ist wirklich ein Fall für die Notaufnahme? Wer ist dagegen eher ein Fall für die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB)? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Notaufnahme und KVB-Praxis? Warum stellen die Mitarbeiter der Notaufnahme so viele Fragen? Und wie entstehen Wartezeiten? Diese und viele weitere Fragen wird Martin Müller, Chefarzt der beiden Notaufnahmen in Aichach und Friedberg der Kliniken an der Paar, in seinem Vortrag beantworten. Auch auf das System der sogenannten Triage, welches die Patienten nach der Schwere ihrer jeweiligen Verletzung oder Erkrankung einteilt und somit die Behandlungsreihenfolge festlegt, wird Chefarzt Martin Müller eingehen.

Vortrag bei den Kliniken an der Paar zur Notaufnahme in Friedberg

In den beiden Notaufnahmen der Kliniken an der Paar an den beiden Standorten in Aichach und Friedberg wurden im vergangenen Jahr insgesamt knapp 30.000 Patienten behandelt und versorgt. Das sind – heruntergebrochen – rund 40 pro Tag und Notaufnahme, wobei sich die Patientinnen und Patienten in der Realität natürlich anders verteilen. „Ich werde schildern, wie die Abläufe und Arbeitsweisen unserer Notaufnahmen sind und erklären, was aus medizinischer Sicht ein Notfall ist, wie eben eine Bewusstlosigkeit, Herzbeschwerden, eine starke Atemnot oder Krampfanfälle“, sagt Martin Müller, der Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin ist und selbst am Standort Aichach regelmäßig Notarztdienste fährt. „Nur in die Notaufnahme zu kommen, weil kein Facharzttermin zu bekommen ist, ist dagegen unnötig und hält den Betrieb auf.“ Falls man sich selbst unsicher ist oder die Beschwerden z. B. bei einem akuten Infekt keinen Aufschub dulden, ist der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 zu erreichen.

Der Vortrag „Blick hinter die Kulissen der Notaufnahme“ ist Teil der gemeinsamen medizinischen Vortragsreihe der VHS des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Friedberg e.V. und findet am Mittwoch, 16. Juli 2025, von 19 bis circa 20.30 Uhr im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4, statt. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro und wird an der Abendkasse kassiert, für Mitglieder des Fördervereins ist der Eintritt frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. (AZ)