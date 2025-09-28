Wahlplakate zentral aufstellen - bringt das was?

Der Friedberger Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, dass Parteien vor Wahlen nur noch auf zentralen Plakatwänden werben dürfen. Darüber gehen die meinungen auseinander.

Pro: Wegen des Vandalismus ist eine gesammelte Plakatierung für Wahlen richtig

Die letzten Wahlen haben gezeigt: Immer mehr Wahlplakate werden zerstört. Deshalb ist eine gesammelte Plakatierung aller Parteien an ausgewählten Stellen sinnvoll. Erstens können diese an frequentierten Orten aufgestellt werden, was Vandalismus unwahrscheinlicher macht. Zweitens werden beschädigte Plakate so früher entdeckt und können ausgetauscht werden.

Doch auch darüber hinaus wäre es eine Erleichterung: Das Sammelsurium an den Straßen wird weniger; dafür kann man sich an einigen Punkten einen Überblick über alle Parteien verschaffen. Niemand muss sich um den besten Ampelpfosten streiten oder in Nacht-und-Nebel-Aktionen die vermeintlich wichtigsten Standorte abgreifen. So oder so, am Ende haben alle Beteiligten etwas davon. (Marina Wagenpfeil)

Contra: Zentrale Plakatwände vor Wahlen werden weniger bringen als gedacht

Die Idee zentraler Plakatwände für Wahlwerbung sieht auf den ersten Blick gut aus. Es spricht aber bei genauem Hinsehen einiges dagegen: Die Arbeit für Herstellung, Auf- und Abbau wird dem überlasteten Bauhof aufgebürdet. Und wie stellt man sich das vor: machen Bürger ihren Sonntagsspaziergang zu den 35 Standorten und studieren Gesichter und Slogans?

Schon jetzt klingt an, dass es rechtlich nicht möglich sein dürfte, sich allein auf die Standorte zu konzentrieren. Also werden weiter Plakate andernorts aufgestellt werde. Teils legal und, darauf kann man wetten, „aus Versehen“ irgendwo. Daher wäre es sinnvoller, die Regeln für Plakatierung zu verschärfen, zum Beispiel mit Blick aufs Stadtbild und Verkehrssicherheit, als eine zentralistische Lösung übers Knie zu brechen. (Ute Krogull)