Warnung vor Radon in Kissing: Wichtige Infos zur Gesundheitsgefahr und Schutzmaßnahmen

Kissing

Warnung vor radioaktiver Strahlung in Kissing – was steckt dahinter?

Schwarze Tonnen mit dem Symbol für Radioaktivität und ein Plakat, das auf stark erhöhte Radonwerte hinweist: Die drastische Info-Aktion eines Kissingers sorgt für Aufsehen.
Von Gönül Frey
    Ein dramatisch gestalteter Anhänger sorgt am Kissinger Bahnhof für Aufsehen. Besteht in der Gemeinde tatsächlich erhöhte Gefahr durch radioktives Radon?
    Ein dramatisch gestalteter Anhänger sorgt am Kissinger Bahnhof für Aufsehen. Besteht in der Gemeinde tatsächlich erhöhte Gefahr durch radioktives Radon? Foto: Gönül Frey

    Ein Anhänger beladen mit schwarzen Tonnen sorgt im Bereich des Kissinger Bahnhofs für Aufsehen. Auf den Tonnen befinden sich das universelle Warnsymbol für radioaktive Strahlung und die Aufschrift: „Achtung Radon“. Eine Hinweistafel spricht von 1900 Radon-Toten in Deutschland jährlich und führt an, dass in Kissing eine Strahlung von 900 Becquerel gemessen wurde - das Dreifache des offiziellen Referenzwerts. Was hat es damit auf sich und besteht wirklich Grund zur Sorge? Diese Frage stellt sich - und unserer Redaktion - jetzt mancher Kissinger.

