Warnung vor radioaktiver Strahlung in Kissing – was steckt dahinter?

Ein Anhänger beladen mit schwarzen Tonnen sorgt im Bereich des Kissinger Bahnhofs für Aufsehen. Auf den Tonnen befinden sich das universelle Warnsymbol für radioaktive Strahlung und die Aufschrift: „Achtung Radon“. Eine Hinweistafel spricht von 1900 Radon-Toten in Deutschland jährlich und führt an, dass in Kissing eine Strahlung von 900 Becquerel gemessen wurde - das Dreifache des offiziellen Referenzwerts. Was hat es damit auf sich und besteht wirklich Grund zur Sorge? Diese Frage stellt sich - und unserer Redaktion - jetzt mancher Kissinger.

