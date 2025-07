Über einen Monat ist es her, dass die Fassade der Paartalhalle in Kissing gebrannt hat – und die Auswirkungen sind noch immer spürbar. Zwar können die Mannschaften des Kissinger SC die Halle wieder nutzen, die Mitarbeiter der Vereinsverwaltung konnten allerdings noch immer nicht in ihre Büros zurückkehren. Das stellt den Verein vor Probleme.

