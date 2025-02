Warum ein Meringer Unternehmer nicht auf dem Lechfeld bauen darf

„Eine unschöne Sache“, wie es Bürgermeister Florian Mayer formulierte, beschäftigte den Marktgemeinderat Mering in seiner jüngsten Sitzung. Es ging dabei um das Gebiet auf dem Lechfeld, auf dem ein lokaler Unternehmer eigentlich Bauschutt und Erdaushub lagern wollte. Das darf er nun allerdings nicht. Der Grund: Das Gebiet befindet sich überraschend in der Trinkwasserschutzzone der Gemeinde Kissing. Das war bis vor Kurzem nicht bekannt gewesen. In den Unterlagen war die Schutzzone bislang nämlich falsch angegeben gewesen – sehr zum Ärger des Marktgemeinderates.

