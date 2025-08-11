Derzeit läuft ein Wasserrettungseinsatz am Friedberger See. Nach ersten Informationen der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird nach einer vermissten Person gesucht. „Wir haben noch keine Erkenntnisse, um wen es sich handelt“, so die Informationen der Pressesprecherin. Umfassende Suchmaßnahmen laufen derzeit.

Auch die näheren Umstände, wie sich der mögliche Unfall ereignet hat, werden derzeit noch abgeklärt. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Rettungskräfte sind ebenfalls vor Ort, um nach der vermissten Person zu suchen.

Immer wieder kommt es am Friedberger See zu dramatischen Rettungsaktionen. Zwei Männer wurden im Juni 2023 nur durch das schnelle Eingreifen der Wasserwacht gerettet. Ein Jahr zuvor, im Juni 2022, ertrank eine 80-jährige Augsburgerin. Obwohl sie sofort Hilfe bekam und reanimiert wurde, nachdem sie untergegangen war, starb sie später im Krankenhaus. Am selben Tag ereignete sich ein weiterer schwerer Badeunfall: Ein geistig und körperlich behinderter 18-Jähriger ging nahe des Nordufers unter.

Weitere Informationen zum aktuellen Einsatz folgen in Kürze.