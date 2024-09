Von Glühwein bis Brauerei: Die Erfolgsstory der Weinkellerei Kunzmann

Der wirtschaftliche Siegeszug der heutigen Weinkellerei Kunzmann in Dasing begann mit einer damals eigentlich verbotenen Aktion: 1956 kam Rudolf Kunzmann auf die Idee, fertigen Glühwein in Flaschen anzubieten. Zuvor war die gängige Praxis, Zucker und einen Gewürzteebeutel in den Wein zu geben und zu erhitzen. „Mein Vater dachte sich: ,Das geht auch einfacher´ und begann, die Zutaten selbst zu mischen und abzufüllen“, berichtet der heutige Firmenchef Jürgen Kunzmann. Der Haken an der Sache: „Mein Vater hat gegen das damalige Weingesetz verstoßen und bekam einen Bußgeldbescheid.“

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis