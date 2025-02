Polizei sucht Unfallfahrer vom Supermarktparkplatz

Weil er auf einem Supermarktparkplatz ein anderes Fahrzeug touchierte, ist die Polizei Friedberg nun auf der Suche nach dem Fahrer eines weißen VWs. Laut Polizeimitteilung fuhr der bislang unbekannte Fahrer am Montag gegen 17.30 Uhr an der Einfahrt auf den Parkplatz in der Hauptstraße gegen einen schwarzen VW Tiguan. Er entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

