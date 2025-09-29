Wo gibt es nach dem Aus des Weißwurst-Mekkas Baindlkirch jetzt gute Weißwürste?

3000 Weißwürste gingen bei Peter Neumeier in Baindlkirch jeden Donnerstag über die Theke - kurz vor der Schließung Ende September waren es sogar 6000. Was ist das Geheimnis einer guten Weißwurst? Mageres Schweine- und Kalbfleisch, Speck, Eis, Salz, Petersilie und die geheime Würzmischung, die den speziellen Geschmack der „Weißen“ ausmacht, sind es bei Neumeier. Er hinterlässt eine Lücke. Wir bitten Leserinnen und Leser um Tipps für Ersatz.

Nach über 40 Jahren hört Neumeier nun mit 65 auf. Auch seinen Fleischgroßhandel in Augsburg hat er geschlossen. An besonderen Tagen kam es sogar vor, dass eine Hubschrauberstaffel der Bundeswehr auf der angrenzenden Wiese in dem Rieder Ortsteil landete, Weißwürste bestellte und abhob. Oder dass Leute aus Franken ihren Besuch aus Japan mitbrachten, um bayerische Tradition zu erklären.

„Für uns ist das ein Lebensgefühl“, sagte einer seiner Gäste am letzten Tag. Wo bekommt man das Lebensgefühl jetzt? Welcher andere Metzger hat die perfekte (geheime) Würzmischung?

Die besten Weißwürste in Aichach-Friedberg: Tipps gesucht

Schreiben Sie uns eine Mail mit Ihrem Tipp, wo man nun im Wittelsbacher Land die besten Weißwürste bekommt. Bitte nennen Sie den Metzger oder die Wirtschaft und den Ort. Besonders freuen wir uns über eine kurze Begründung, persönliche Worte und ein Foto. Bitte schicken Sie die E-Mail mit dem Stichwort „Weißwurst“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de. Wir wollen die Tipps von Lesern für Leser dann demnächst veröffentlichen und sagen schon einmal: „Danke und guten Appetit!“ (AZ)