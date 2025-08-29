Das Weißwurst-Mekka in Baindlkirch schließt

Am 1. Oktober ist Schluss mit einer kulinarischen Legende in der Region. Dann gibt es am Donnerstagmorgen keine Weißwürste mehr bei Familie Neumeier in Baindlkirch. Seit fast 40 Jahren ist das Weißwurstessen in dem Rieder Ortsteil legendär. Bis nach München sind die Spezialitäten aus der Wurstküche der Familie bekannt. Über die Gründe für das Aus möchte sich die Familie nicht äußern. „Irgendwann ist einfach Schluss und irgendwie geht es immer weiter“, ist alles, was Chef Peter Neumeier gegenüber unserer Redaktion sagt.

Bis zu 3000 Weißwürste gehen in Ried-Baindlkirch donnerstags über die Theke

Dorffest-Stimmung herrscht am Donnerstagmorgen in Baindlkirch. Die Autokennzeichen kommen nicht nur aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Da sieht man Gäste aus Dachau, aus München, Augsburg und sogar Hamburg. Angefangen hat alles mit einem kleinen Tisch, den Peter Neumeier und seine Familie hingestellt hatten. Daraus entwickelte sich jeden Donnerstag ein geradezu legendäres Weißwurst-Essen. Baindlkirch galt als das Weißwurst-Mekka. Hunderte Gäste sitzen im umgebauten Hofstall zusammen. Über die Theke gehen an dem Tag 2000 bis 3000 Weißwürste, frisch aus der Wurstküche von Neumeier.

Zwei Metzger standen in der offen einsehbaren Küche und werkelten bereits seit 3 Uhr morgens. Mageres Kalbs- und Schweinefleisch wurde zu Brät verarbeitet, dann kam Eis dazu. Salz und eine Gewürzmischung, die den speziellen Geschmack der Weißwürste aus Baindlkirch ausmachte, vervollständigen die Rezeptur. Auch Wiener Würstchen werden am Donnerstag gerne frisch dort gegessen.

Icon vergrößern Familie Neumeier bietet seit fast 40 Jahren ein Weißwurstfrühstück in Baindlkirch an. Doch ab 1. Oktober ist das Geschichte. Foto: Anna Katharina Schmid (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Familie Neumeier bietet seit fast 40 Jahren ein Weißwurstfrühstück in Baindlkirch an. Doch ab 1. Oktober ist das Geschichte. Foto: Anna Katharina Schmid (Archivbild)

Bis zum 1. Oktober können Weißwurstliebhaber in Ried-Baindlkirch noch genussvoll schwelgen

Das alles ist ab 1. Oktober nun Geschichte. Es wird kein gemeinsames Treffen mehr zum Weißwurstfrühstück in Baindlkirch mehr geben. Dabei hat Familie Neumeier die Corona-Pandemie, eine schwere Zeit für die gesamte Gastronomie, trotz aller Herausforderungen gut überstanden. Doch über die genauen Gründe für die Geschäftsaufgabe will die Familie Neumeier nicht sprechen.

Wer noch einmal ins Weißwurst-Mekka nach Baindlkirch gehen will, hat dazu donnerstags von 6 bis 12.30 Uhr Gelegenheit.

Kult-Weißwurstessen in Baindlkirch: Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen!

Bei Neumeiers kehrten viele Stammgäste aus Nah und Fern ein, es gab regelrechte Weißwurststammtische, Freundschaften entwickelten sich, manche Anekdote ist zu berichten - und es wurden natürlich Fotos gemacht. Haben Sie uns etwas zu erzählen, haben Sie ein schönes oder lustiges Foto? Dann schicken Sie es gerne an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Kennwort: Weißwurst. Bitte geben Sie Ihren Namen sowie, falls abweichend, den Namen des Fotografen an. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und Fotos!