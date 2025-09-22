Weltkindertag ist mehr als nur Spiel und Spaß

Am Samstag feierten Friedberg und Mering mit verschiedenen Aktivitäten den Weltkindertag. In Mering können die Organisatoren auf ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen zurückgreifen. In Friedberg steckt man da noch in den Kinderschuhen. Die vielfältigen Angebote kamen bei den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern gut an. Die vielen Freiwilligen haben mit hohem Engagement den Kindern einen Tag voller Spiel und Spaß bereitet.

