Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Weltkindertag: Vielfältige Aktivitäten und drängende Herausforderungen für Kinder

Kommentar

Weltkindertag ist mehr als nur Spiel und Spaß

Die Organisatoren haben mit ihrem Engagement den Kindern einen schönen Tag bereitet. Doch der Weltkindertag sollte auch an die Missstände erinnern.
Eva Weizenegger
Von Eva Weizenegger
    • |
    • |
    • |
    Der Weltkindertag braucht mehr als bloße Worte.
    Der Weltkindertag braucht mehr als bloße Worte. Foto: Heike Scherer (Archivbild)

    Am Samstag feierten Friedberg und Mering mit verschiedenen Aktivitäten den Weltkindertag. In Mering können die Organisatoren auf ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen zurückgreifen. In Friedberg steckt man da noch in den Kinderschuhen. Die vielfältigen Angebote kamen bei den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern gut an. Die vielen Freiwilligen haben mit hohem Engagement den Kindern einen Tag voller Spiel und Spaß bereitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden