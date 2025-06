Leseraufruf: Verliebt, verlobt, verheiratet... auf dem Altstadtfest

„Habe die Ehre - willst du mich heiraten?“ Ob das der perfekte Antrag im Rahmen der „Friedberger Zeit“ ist, sei dahingestellt. Fest steht: Auf dem Fest, das am 4. Juli wieder startet, werden viele Bande geknüpft. Und immer wieder wird der Bund der Ehe geschlossen, natürlich stilecht im Gewand mit anschließender Feier in Friedberg. Auch dieses Jahr traut Bürgermeister Roland Eichmann gleich am ersten Samstag ein glückliches Paar. Über Menschen, die sich auf dem Altstadtfest kennen und lieben gelernt oder das Ja-Wort gegeben haben, möchten wir zum Auftakt des Festes gerne berichten.

Kannten Sie sich schon zuvor und zwischen Gauklern und Musikanten sprang der Funke über? Haben Sie sich dort getroffen? Verbinden Sie (mittlerweile) gemeinsame Altstadtfest-Aktivitäten, zum Beispiel in einem Verein?

Friedberger Allgemeine sucht Altstadtfest-Paare

Und wenn Sie dort geheiratet haben oder das planen: Wie kam es dazu? Was war bzw. ist das Besondere?

Wenn Sie Ihre Geschichte gerne kurz erzählen möchten und wir vielleicht noch ein Bild dazu bringen dürften, freuen wir uns. Wer mitmachen möchte oder jemanden kennt, der geeignet ist, bitte einfach eine Mail mit dem Betreff „Verliebt auf dem Altstadtfest“ senden an redaktion@friedberger-allgemeine.de