Frau verursacht Unfall aufgrund einer Wespe im Auto

Aufgrund einer Wespe im Auto verursachte am Freitag eine 76-jährige Toyotafahrerin auf der B 471 in Fürstenfeldbruck einen Verkehrsunfall. Die Frau war um 13.50 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Inning unterwegs, als sie eine Wespe im Inneren bemerkte, so die Polizei. Die fehlende Konzentration auf die Straße führte dazu, dass die 76-jährige Toyotafahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 18-jähriger Autofahrer musste daher in den Grünstreifen ausweichen, verlor dort die Kontrolle über seinen Audi und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An dem Audi des jungen Mannes entstand jedoch ein Schaden von 2000 Euro. (AZ)

