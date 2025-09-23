Wie dieser 15-Jährige auf Instagram über Kissing berichtet

Wenn jemand Elias Ottlik fragt, was er da im Internet eigentlich macht, ist das gar nicht so leicht zu beantworten. „Ich sage dann, ich habe eine Social-Media-Seite“, sagt der 15-Jährige. Nach kurzem Überlegen ergänzt er: „Einen persönlichen Blog, ähnlich wie eine Lokalzeitung – aber nicht das gleiche.“ Sein Instagram-Kanal heißt „Altkissinger Tagblatt“. Darauf berichtet Elias über Nachrichten aus Kissing. Der Kanal sieht aus wie der eines Nachrichtenportals – nur dass hier keine bezahlten Redakteure dahinterstecken, sondern ein Schüler aus Kissing.
Kissing
