Wie dieser 15-Jährige auf Instagram über Kissing berichtet

Kissing

Wie dieser 15-Jährige auf Instagram über Kissing berichtet

Das „Altkissinger Tagblatt“ verbreitet auf Instagram Nachrichten aus der Gemeinde. Dahinter steckt Zehntklässler Elias Ottlik. Follower sind ihm nicht so wichtig.
Von Jonathan Lyne
    •
    •
    •
    Über 300 Follower erreicht der 15-jährige Elias Ottlik mit seinem „Altkissinger Tagblatt“ auf Instagram.
    Über 300 Follower erreicht der 15-jährige Elias Ottlik mit seinem „Altkissinger Tagblatt“ auf Instagram. Foto: Jonathan Lyne

    Wenn jemand Elias Ottlik fragt, was er da im Internet eigentlich macht, ist das gar nicht so leicht zu beantworten. „Ich sage dann, ich habe eine Social-Media-Seite“, sagt der 15-Jährige. Nach kurzem Überlegen ergänzt er: „Einen persönlichen Blog, ähnlich wie eine Lokalzeitung – aber nicht das gleiche.“ Sein Instagram-Kanal heißt „Altkissinger Tagblatt“. Darauf berichtet Elias über Nachrichten aus Kissing. Der Kanal sieht aus wie der eines Nachrichtenportals – nur dass hier keine bezahlten Redakteure dahinterstecken, sondern ein Schüler aus Kissing.

