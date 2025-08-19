Entlastung für pflegende Angehörige

Pflegebedürftige und Pflegende in der häuslichen Pflege haben oft Schwierigkeiten, um Hilfe zu fragen oder Hilfsangebote anzunehmen. Daniela Hermle-Pertolli aus Mering sagt: „Viele Menschen fühlen sich besser, wenn sie etwas geben können und nicht kostenlos Hilfe annehmen müssen. Das können und wollen sie nicht und nehmen sie dann lieber gar nicht an.“ Doch es muss nicht so schwer sein, die Hilfe von Außenstehenden anzunehmen und diese dafür bezahlen zu können.

Ehrenamtlich tätige Einzelhelferinnen finden nur schwer zu den Hilfebedürftigen

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können pro Monat 131 Euro an Entlastungsleistungen abrufen. Diese dürfen sie auch dafür verwenden, um ehrenamtlich tätige Einzelhelferinnen und Einzelhelfer (ETE) für deren Unterstützungsarbeit zu entlohnen. Hermle-Pertolli sagt, im Großraum Mering gäbe es jedoch ein Problem: Unterstützungssuchende und Helfende fänden nicht zueinander.

Die ETEs müssen für ihre Zulassung als solche einen achtstündigen Kurs belegen. Dort erwerben sie das Wissen über Krankheitsbilder und den Versicherungsschutz. Er wird einmal im Jahr in Präsenz am Landratsamt Aichach-Friedberg in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Demenz und Pflege angeboten. Nach Auskunft des Landratsamtes sei er auch jederzeit als Online-Kurs absolvierbar.

Laut eines Flyers des Landratsamtes ist eine Vermittlung nicht vorgesehen, weil die Arbeit der ETEs als Nachbarschaftshilfe betrachtet wird. Hermle-Pertolli, die am Kurs teilgenommen hat, bemängelt: „Diejenigen, die die Schulung machen, werden allein gelassen.“ Sie sagt, dass die Arbeit der ETEs über eine reine Nachbarschaftshilfe hinausgehe.

Teils böten ETEs auch an, stundenweise die Betreuung von Demenzerkrankten zu übernehmen, um Angehörigen eine Auszeit zu verschaffen. Hermle-Pertolli sagt: „Es geht darum, dass die Pflegenden mal aus dem Pflegealltag herauskommen.“ Bei manchen Hilfesuchenden sei beispielsweise auch viel Hilfe bei Anträgen und der Beantwortung von Briefen zu leisten. Sie sagt: „Das will nicht jede Nachbarschaftshilfe leisten.“

Meringer Seniorenbeauftragte betreut Kontaktbörse

Gemeinsam mit der Meringer Seniorenbeauftragten Christine Maier und Beate Miserre hat Hermle-Pertolli eine Kontaktbörse für Mering und die umliegenden Gemeinden in einem Umkreis von sechs Kilometern aufgebaut. Von Miserre, selbst ETE, stamme die Idee zur Kontaktbörse. Hermle-Pertolli sagt, auch Menschen aus Kissing, Merching, Meringerzell und Baierberg sollen sie nutzen dürfen. Weiter fahren zu müssen, würden sie den ETEs aus der Umgebung nicht zumuten wollen. Bei einem Pilotprojektkurs in Mering im Jahr 2024 nahmen laut dem Landratsamt Aichach-Friedberg neun Personen teil, die sich anschließend als ETE registrieren ließen.

Die Kontaktbörse funktioniert folgendermaßen: Hilfesuchende und Helfende können bei Maier ein Kontaktformular per E-Mail unter seniorenbeauftragte@markt-mering.de oder telefonisch anfragen. Dieses werde dann entweder digital zugeschickt oder in den Briefkasten eingeworfen. Miserre sammelt die ausgefüllten Formulare. Maier und Hermle-Pertolli würden sich darum bemühen, die Hilfesuchenden und die Helfenden dann zusammenzubringen.