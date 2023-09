Vorfahrt missachtet: 11.000 Euro Schaden

In Wiffertshausen kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einigem Sachschaden.

Ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro entstand am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Wiffertshausen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Autofahrerin an der Einmündung der Weiherbreiten in die Straße Kreuzäcker die Vorfahrt missachtet. Verletzt wurde niemand. (AZ)