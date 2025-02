Die wilden Hühner erobern das Merchinger Rathaus

In flotten rot-schwarzen Gardekostümen marschierten die Damen des ersten Merchinger Hühnerkomitees am Glumperten Donnerstag ins Rathaus. Die fröhlichen Hühner zusammen mit ihrem „Elferrat“, der allerdings nur aus drei Damen bestand, hatten sich kurz vorher noch für den Weiberfasching bei Patrizia Luichtl aufgehübscht. Fröhlich, charmant und blendend aussehend, zückten sie aber doch kurzerhand ihre Scheren, umgarnten Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl und schnitten ihm die Krawatte ab.

Hühnerkomitee verteilt Faschingsorden im Rathaus von Merching

Zwei andere Herren wollten schlauer sein: Luichtls Stellvertreter Markus Storch kam zu spät, aber die Schere war auch für seinen Binder selbstverständlich noch im Einsatz. Geschäftsleiter Rainer Fieber erschien gleich ohne Krawatte, weil er keine habe. „Armer Mann, wer´s glaubt…“ Trotzdem bekamen alle drei den schon traditionellen Faschingsorden.

Diesmal war es wohl lustiger als sonst im Sitzungssaal in Merching. Bei Sekt und Faschingskrapfen ging der Glumperte Donnerstag schon gut los, bevor die wilden Hühner nach Mering weiterzogen. Und abends stand noch die große Party an, wieder zu Hause in Merching im Trachtenheim.