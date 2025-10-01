Icon Menü
Wirte aus Aichach-Friedberg erklären, warum die Mehrwertsteuersenkung nicht zu niedrigeren Preisen führt

Aichach-Friedberg

Wirte erklären, warum die Mehrwertsteuersenkung nicht zu niedrigeren Preisen führen wird

Eine Gesetzesänderung sieht bald nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie vor. Doch die Situation für die Gaststätten im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt trotzdem angespannt.
Von Michael Probst
    Wünscht sich mehr politische und gesellschaftliche Wertschätzung für Gastronomen: Michael Ittlinger in seinem Lokal ,,Zum Fischerwirt" in Baindlkirch.
    Wünscht sich mehr politische und gesellschaftliche Wertschätzung für Gastronomen: Michael Ittlinger in seinem Lokal ,,Zum Fischerwirt" in Baindlkirch. Foto: Michael Probst

    Zum neuen Jahr soll es so weit sein: Die Bundesregierung hat, wie im Koalitionsvertrag festgehalten, zuletzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Mehrwertsteuer auf Speisen in gastronomischen Betrieben von derzeit neunzehn auf sieben Prozent senkt. Es müssen nur noch Bundestag und Bundesrat zustimmen, dann gilt wieder der niedrigere Steuersatz, der schon einmal als Hilfe während der Corona-Krise vorübergehend eingeführt worden war. Doch es sieht aktuell nicht danach aus, als ob deswegen die Preise für die Kundschaft sinken werden. Denn die Lage für die Gastronomie ist ernst und wird schwierig bleiben. Gastronomen aus dem Wittelsbacher Land erklären, wie diese Situation entsteht und was sie sich wünschen.

