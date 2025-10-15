Wirthwein-Schließung: Was den betroffenen Mitarbeitern jetzt zusteht

An diesem Montagmorgen arbeitet Jonas Lang von der IG Metall mit eher untypischen Werkzeugen. Statt Stift und Block am Verhandlungstisch oder Megafon und Banner beim Streik steht er mit Kochschürze und Grillzange bei Wirthwein in Derching und versorgt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Würstchen, Fleisch, Salat und Brezen. „Das ist jetzt so auch nicht unbedingt üblich“, sagt der Betriebsbetreuer der Gewerkschaft. Doch hinter ihm und dem Wirthwein-Betriebsrat liegen auch keine üblichen Wochen. Nachdem Anfang 2025 bekannt wurde, dass der Standort in dem Friedberger Stadtteil Mitte 2026 schließen wird und damit mehr als 100 Menschen ihren Job verlieren, setzten sie sich für die Interessen der Belegschaft ein – mit Erfolg.

Wirthwein-Schließung: IG Metall und Betriebsrat sind zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis

Jeder Beschäftige bekommt zu seinem Austritt eine Abfindung, die sich folgendermaßen zusammensetzt: Brutto-Monatslohn mal Beschäftigungsjahre mal einem bestimmten Faktor. Ebendieser Faktor war einer der Kernpunkte, um den sich die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber drehten. Letztlich einigte man sich auf einen Faktor von 0,75 als Basis. IG-Metall-Mitglieder – inzwischen rund 90 Prozent der Belegschaft – erhalten 0,2 Punkte mehr; zudem gibt es etwa für eine Behinderung oder Kinder zusätzliche Punkte. Lang ist damit zufrieden: „Damit hat zwar niemand ausgesorgt, aber gerade wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei circa zehn Jahren liegt, ist es nicht schlecht.“

Icon vergrößern Im Sommer machten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirthwein mit einer Protestaktion auf sich aufmerksam. Foto: Michael Eichhammer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Sommer machten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirthwein mit einer Protestaktion auf sich aufmerksam. Foto: Michael Eichhammer (Archivbild)

Dem stimmt auch Robert Triebenbacher vom Betriebsrat zu, der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast nur gutes Feedback zu dem Ergebnis bekommen hat. „Die Anfangsschwierigkeiten bei den Verhandlungen haben wir irgendwann überwunden“, sagt er. Im Großen und Ganzen sei es recht positiv, was die IG Metall und der Betriebsrat mit Unterstützung des Rechtsanwalts Alexander Nerlinger erreicht hätten. Neben dem Faktor werden derzeit auch Prämien für den laufenden Betrieb bezahlt. Wenn sich beide Seiten einig sind, dann gibt es auch sogenannte Beschleunigungsprämien für diejenigen, die früher das Unternehmen verlassen. Grundsätzlich sind die Entlassungen in drei Wellen geplant: zum Jahresende, Ende März und Ende Juni mit dem Produktionsstopp. Bereits jetzt findet eine Verlagerung der Produktion auf andere Wirthwein-Standorte statt.

Der Kunststoffspezialist mit Hauptsitz in Creglingen im Norden Bayerns hat bereits in der Vergangenheit einzelne Standorte geschlossen. Zuletzt waren die Niederlassung in Sasbach (Baden-Württemberg) und im chinesischen Xi‘an betroffen. „Der Anpassungsdruck, unter dem die Kundenbranchen und auch die Firmengruppe Wirthwein selbst aktuell stehen, ist – insbesondere konjunkturell bedingt – massiv“, erklärte das Unternehmen vor einigen Monaten in einer Presseerklärung. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, müsse sich die Firmengruppe neu aufstellen. Die anderen Produktionsstätten sollen konsolidiert werden. Zum Verhandlungsergebnis nun äußert sich die Geschäftsführung auf Nachfrage nicht.

Icon vergrößern Der Standort von Wirthwein in Derching (Stadt Friedberg) schließt Mitte 2026. Foto: Marina Wagenpfeil (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Standort von Wirthwein in Derching (Stadt Friedberg) schließt Mitte 2026. Foto: Marina Wagenpfeil (Archivbild)

Die Wirthwein Friedberg GmbH & Co. KG mit Sitz im Derchinger Industriegebiet galt eigentlich als ein recht erfolgreicher Standort. 2009 hatte Wirthwein das damals insolvente emQTec übernommen. Innerhalb von mehreren Jahren investierte das Familienunternehmen mehrere Millionen Euro und erhöhte die Mitarbeiterzahl. Bis heute werden dort Produkte für zahlreiche Automobilzulieferer produziert. „Wir haben hier am Standort gute Zeiten gehabt“, sagt Triebenbacher, der selbst seit rund 15 Jahren Teil des Unternehmens ist.

Knapp 120 Mitarbeiter sind von der Schließung in Derching betroffen

Vielleicht liefen die Verhandlungen deshalb am Ende so gut. Denn bis zu den ersten Gerüchten zur Schließung gab es keinen Kontakt zur IG Metall und auch der Betriebsrat wurde erst im Zuge der schlechten Nachrichten gegründet. Inzwischen sind fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglieder. Auch für Jonas Lang war das zurückliegende Jahr besonders: „Das war eine kurze, intensive Zeit.“ Innerhalb weniger Wochen wurden bei Wirthwein Strukturen zur Arbeitnehmervertretung aufgebaut. „Leichter ist es tatsächlich, wenn sowas noch in guten Zeiten passiert“, resümiert er.

Trotz eines guten Verhandlungsergebnisses ändert sich nichts daran, dass die knapp 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich fast alle einen neuen Job suchen müssen. Einige von ihnen haben bereits den Arbeitgeber gewechselt. Anderen steht die Arbeitssuche noch bevor, denn schließlich endet die Produktion erst in gut acht Monaten. Betriebsratsmitglied Triebenbacher etwa wird wohl bis ganz zum Schluss am Bord bleiben. Und dann? „Das weiß ich noch nicht, aber so ein Wechsel kann ja auch manchmal gut sein“, blickt er positiv in seine Zukunft.