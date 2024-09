Zwei Märkte und Blaulichttag: Was am Sonntag in Friedberg geboten ist

Dieses Wochenende ist viel los in der Stadt. Am Sonntag, 22. September, finden in Friedberg zwei Märkte und der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr statt. Die B300-Sperrung hat laut Stadtverwaltung ebenfalls Einflüsse auf den Busverkehr und die Parksituation. Besucherinnen und Besucher müssen sich auf Veränderungen im Busfahrplan, Verspätungen und weniger Parkplätze einstellen.

Matthäusmarkt und Wittelsbacher Land Herbstmarkt finden in Friedberg statt

Der Matthäusmarkt findet von 10 bis 18 Uhr statt. Die Einzelhandelsgeschäfte in der Marktzone haben zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet. Der Markt wird vom Aktiv-Ring organisiert und in Zusammenarbeit mit der Stadt und Feuerwehr abgehalten. Das Thema auf dem Marienplatz ist die Feuerwehr. Hierfür werden extra zwei alte Kutschen und weitere alte Fahrzeuge der Feuerwehr aus den Garagen geholt und ausgestellt, wie der erste Vorsitzende Markus Rietzler bestätigt.

Außerdem werden auf dem Marienplatz historische Bilder ausgestellt, die seit der Gründung der Feuerwehr vor 160 Jahren gesammelt wurden. Die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings, Renate Mayer, sagt: „Die Fahrzeuge so hautnah zu sehen, ist eine einmalige Gelegenheit.“ Da es in der Marktzone Essen und Trinken gibt, bietet der Aktiv-Ring selbst keines an, um Konkurrenz mit den Standbetreibern zu vermeiden. Die Ausstellung in der Archivgalerie ist zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet und der Weltladen Friedberg veranstaltet einen Brunch im Kaffee Divano. Von 11 bis 13 Uhr kann man dort verschiedene Gerichte probieren.

Neben der Stadtführung gibt es eine Ausstellung der Friedberger Feuerwehr

Bereits um 10 Uhr beginnt der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg in der Aichacher Straße 16. Rund um das Gerätehaus werden am Blaulichttag unter anderem ein Weißwurstfrühstück mit Stadtkapelle, Rettungsübungen und Kinderprogramm mit Hüpfburg angeboten, so Rietzler. Am Stand der Feuerwehr gibt es Kaffee, Kuchen und eine Grillstation. Für Stimmung sorgt der Polizeichor Schwaben Nord ab 14 Uhr mit einigen Liedern. Die Veranstaltung endet dann planmäßig um 17 Uhr.

Zudem bietet die Stadt eine Führung zu „Friedberg und die Wittelsbacher“ an. Diese beginnt um 15 Uhr am Marienbrunnen auf dem Marienplatz. Da der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Strenge die Stadt im 13. Jahrhundert gegründet hat, befasst sich die Führung mit der gemeinsamen Vergangenheit.

Icon Vergrößern Pünktlich zum Marktsonntag soll das Wetter wieder besser werden. Die Stadt rechnet trotz der Baustelle an der B300 mit vielen Besuchern, da viel geboten wird. Foto: Eva Weizenegger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Pünktlich zum Marktsonntag soll das Wetter wieder besser werden. Die Stadt rechnet trotz der Baustelle an der B300 mit vielen Besuchern, da viel geboten wird. Foto: Eva Weizenegger (Archivbild)

Auf dem Parkplatz der Firma Segmüller findet der 25. Wittelsbacher Land Herbstmarkt statt, bei dem hauptsächlich regionale Produkte von lokalen Anbietern verkauft werden, darunter auch reine Bio-Anbieter. Hier gibt es verschiedenste Obst- und Gemüsesorten, Käse, aber auch Süßes. Zusätzlich bieten Verkäufer auch Handwerkskunst aus der Region an, die teilweise vor den Augen der Zuschauer aus Papier, Keramik oder Textilien hergestellt wird. Außerdem gibt es einen Biergarten, in dem Live-Musik gespielt wird. Der Markt ist auch am Samstag, 21. September, von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Die Baustelle der B300 hat Einfluss auf den Marktsonntag

Es stehen kostenlose Busverbindungen aus den Friedberger Ortsteilen zur Verfügung, über die auf der Internetseite der Stadt informiert wird. Wichtig ist, dass die Linien 200 und 201 am Sonntag umgeleitet werden. Da die Ludwigstraße gesperrt ist, können die Haltestellen „Marienplatz“ und „Garage Ost“ nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Friedberg Bahnhof“ beziehungsweise „Friedberg Post“ auszuweichen. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Innenstadt könne es auch zu Verspätungen kommen.

Wer mit dem Auto kommt, kann auf dem Volksfestplatz, am Bahnhof oder auf der Gerberwiese parken. Die Innenstadt ist von allen Parkplätzen aus in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Allerdings sei die Parksituation aufgrund der Sperrung erschwert, so Anja Friedemann von der Stadtverwaltung Friedberg. Am ersten Bauabschnitt der B300 wird bereits auf Hochtouren gearbeitet. Die Strecke ist von der Segmüller-Kreuzung bis zum Dasinger Ortsteil Oberzell gesperrt. Wenigstens soll sich pünktlich zum Markt die Wetterlage bessern, weshalb trotz Baustelle hohe Besucherzahlen erwartet werden.