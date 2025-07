Wenn in Friedberg der Name Wolfgang Bernhard fällt, huscht bei vielen ein Lächeln übers Gesicht. Fast unweigerlich folgt in einem Atemzug der Begriff Kunstspechte. 15 Jahre lang war Bernhard der Herzschlag dieser Künstlerformation – ein Mann, der mehr tat, als nur einen Verein zu führen. Er war Motor, Mitgestalter, Möglichmacher.

Christine Hornischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Bernhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis