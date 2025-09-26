Jazz von den 70ern bis heute: Trio 77 von Wolfgang Lackerschmid tritt im Club 20 auf

Das Trio 77 ist zurück – und tritt im Club 20 auf. Es ist das Revival der im Jahr 1977 gegründeten Dreierkonstellation in Originalbesetzung. Damals war es die erste Formation des Ausnahme-Musikers Wolfgang Lackerschmid mit Bandkollegen seiner Generation. Am Donnerstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr spielt Lackerschmid (Vibraphon) mit Thomas Stabenow (Kontrabass) und Michael Kersting (Schlagzeug) als Trio 77 in dem Friedberger Kellerclub.

Die Jazz-Band „Trio 77“ von Wolfgang Lackerschmid tritt im Club 20 in Friedberg auf

An dem Abend erwartet das Publikum nicht nur ein Zurück zu den Wurzeln. In der musikalischen Aufbruchstimmung des Jazz der siebziger Jahre fußend, begeistert das Trio 77 mit raffiniert melodischen Eigenkompositionen und spannenden Rhythmen. Diese Band ist keine historische Reminiszenz, es sind nicht musikalische Weggefährten, denen der Hauch des Vergangenen anhaftet, sondern sie präsentiert eine faszinierende Reise durch den zeitlosen Jazz von den siebziger Jahren bis heute.

Jeder der drei ist ein Meister in seinem Fach – virtuos, filigran, eindrücklich, schöpferisch. „Es ist einfach toll, nach fast 50 Jahren mit menschlichen und musikalischen Vertrauten zusammenzuspielen. Quasi gewachsene Telepathie – hörbar“, stimmt Lackerschmid auf den Abend ein. Zum Club 20 in Friedberg sagt er: „In Friedberg hatte ich immer ein tolles Publikum. Im Club 20, in dem ich bereits ein Duokonzert mit Stefanie Schlesinger spielte, fühlt man sich wie in einem der historischen Jazzclubs in manchen deutschen Großstädten.“ Die Räumlichkeiten seien gepackt mit vielen gut gelaunten und aufmerksamen Zuhörern, zu denen – so Lackerschmid – „wir einen intensiven Kontakt haben, der inspiriert und immer wieder zu musikalischen Kapriolen reizt, die dann auch nur in diesem Moment von diesem Publikum erlebt werden können“.

Lackerschmid ist als Vibraphonist im Jazz äußerst erfolgreich

Lackerschmid ist gleichermaßen als Vibraphonist, Bandleader und Komponist erfolgreich. Auf über 200 Tonträgern und unzähligen Live-Konzerten spielte er unter anderem mit Chet Baker, Attila Zoller, Larry Coryell oder Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner und Stefanie Schlesinger. Großartig ist auch Thomas Stabenow, der ebenfalls schon mit internationalen Superstars wie Lee Konitz, Toots Thielemans oder Billy Cobham spielte. Schlagzeuger Michael Kersting komplettiert das Trio und kann auf Konzerte mit Größen wie Benny Golson, Chet Baker, Randy Brecker und Jaco Pastorius zurückblicken.

Tickets für das Konzert von Trio 77 gibt es im Vorverkauf beim Patchwork oder per Mail unter info@club20-friedberg.de. (AZ)