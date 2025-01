In Wulfertshausen hat eine Biotonne am Montagmorgen Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen 7.30 Uhr über den Notruf, dass es aus einer Scheune in der Radegundisstraße raucht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein weiteres Ausbreiten. Die Scheune wurde nicht beschädigt. Was der Grund für den Brand war, ist noch unklar. (AZ)

