Ein Promille: 48-jähriger Autofahrer droht Ärger

Eine Verkehrskontrolle hat Folgen für einen Autofahrer. Der 48-Jährige war in der Nacht auf Freitag in Wulfertshausen mit rund einem Promille unterwegs.

Ärger droht einem 48-jährigen Autofahrer. Der Mann war in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr am Samfeldweg in Wulfertshausen in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg stellten Alkoholgeruch fest.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug wurde am Kontrollort abgestellt. Der Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert 0,98 Promille. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)