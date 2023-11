Problem Brandschutz: Saal in der Gaststätte Metzger schließt

Plus Seit 50 Jahren ist der Festraum ein beliebter Treffpunkt in Wulfertshausen. Sicherheitsvorschriften bereiten dem nun ein Ende. Der Ärger bei den Besitzern ist groß.

Unzählige Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und andere festliche Anlässe fanden hier statt - nun ist Schluss im Saal der Gaststätte Metzger in Wulfertshausen. Ab 1. Januar wird hier nicht mehr groß gefeiert, kein Bier und kein Braten mehr serviert. Das teilt die Besitzerfamilie Tremmel auf Anfrage unserer Redaktion mit. Grund ist aber nicht, dass diese keine Lust mehr hat, den Saal zu betreiben. Vielmehr ist es der Brandschutz, der den Veranstaltungen in dem 50 Jahre alten Raum ein Ende bereitet. Für die Tremmels ist das aus mehreren Gründen bitter.

Los ging alles vor fünfzehn Jahren. Damals fand in dem Gebäude eine erste Brandschutzschau statt, die sich seitdem alle drei Jahre wiederholt. Mitarbeiter der Stadt machen sich vor Ort ein Bild und hatten 2008 einiges auszusetzen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. So seien gravierende Sicherheitsmängel und Abweichungen von der einst vom Kreis ausgestellten Baugenehmigung festgestellt worden. "Wir mussten für das ganze Haus ein Konzept erarbeiten, wie wir den Brandschutz sicherstellen wollen", erinnert sich Wirtin Tanja Tremmel.