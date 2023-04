Wulfertshausen

Unbekannte brachen gewaltsam in ein Wohnhaus ein: Kripo ermittelt

In Wulfertshausen wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Unbekannte brachen in Wulfertshausen am Wochenende in ein Einfamilienhaus ein. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen.

In Wulfertshausen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Moosstraße ein. Ein genauer Sach- oder Beuteschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (AZ)

