Verletzte Person bei Brand in Mehrfamilienhaus

Polizei nennt einen technischen Defekt als Ursache des Feuers in der Radegundisstraße.

In der Nacht zum Samstag hat es in Wulfertshausen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, ging die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Radegundisstraße gegen 0.25 Uhr ein. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Flammen wegen eines technischen Defekts im ersten Stock aus, konnten durch die Feuerwehr Friedberg jedoch schnell gelöscht werden. (AZ)