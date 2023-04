Wulfertshausen

Zum Jubiläum schaut St. Radegundis nach vorn

Das Gebäude-Ensemble des Kirchenbaus St. Radegundis in Wulfertshausen wurde 2019 unter Denkmalschutz gestellt.

Plus 1980 wurde die neue Kirche in Wulfertshausen eingeweiht. Die Pfarrei holt das wegen der Pandemie verschobene Fest jetzt nach.

Zu einem "herrlich kommunikativen Kirchenraum" gratulierte Weihbischof Anton Losinger bei seinem Besuch in Wulfertshausen. Anlass für den Festgottesdienst mit dem Weihbischof als Hauptzelebranten war das 40-jährige Bestehen der Kirche St. Radegundis-Kirche.

Der Bau einer neuen Kirche im schnell wachsenden Friedberger Stadtteil war unumgänglich und so wurde St. Radegundis 1980 geweiht und neben der Wallfahrtskirche Maria Schnee zum zweiten Gotteshaus in Wulfertshausen. Nach den Entwürfen des Architekten Josef Wiedemann erbaut, ist die Kirche eine quadratische Raumkomposition, deren Mitte ein im Dreiviertelkreis von den Knie- und Sitzbänken umgebender Altar bildet. Zum Gebäudekomplex gehört neben dem Gotteshaus ein Innenhof mit Brunnen und einem spiralförmig darum herum angelegten Pfarrzentrum mit Kindergarten und Krippe. Das Landesamt für Denkmalpflege stufte das Ensemble für so außergewöhnlich ein, dass es den Kirchenbau 2019 unter Denkmalschutz stellte.

