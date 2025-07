Der schwarze Kater Jeremy wurde herrenlos gefunden - keiner vermisst ihn

Jeremy Pascal ist ein wunderschöner, schwarzer Kater mit glänzendem Fell, goldenen Augen und einem sanften Wesen, das tief berührt. Anfang Juni wurde er herrenlos in Mering gefunden. Niemand hat sich bislang nach ihm erkundigt. So steht er nun da – bereit, ein neues Kapitel zu beginnen, aber sein Herz wartet noch auf den einen Menschen, der ihn wirklich sieht.

Jeremy wird auf etwa vier Jahre geschätzt und zeigt sich im Tierheim als zutraulich, verspielt und verschmust. Er liebt es, sich streicheln zu lassen, schnurrt hingebungsvoll und sucht die Nähe der Menschen – als hätte er nie etwas anderes gekannt. Doch trotz all seiner Zuneigung scheint ihn niemand zu vermissen. Das macht traurig – denn Jeremy ist mehr als „nur“ ein Tierheimkater. Er ist ein Seelenkater, ein kleiner Freund fürs Leben.

Mit seinen Artgenossen versteht sich Jeremy bestens – ein sozialer Gefährte, der die Nähe sucht, ohne aufdringlich zu sein. Ob er mit Hunden oder kleinen Kindern ebenso gut harmoniert, wissen die Pflegerinnen und Pfleger im Tierheim noch nicht. Aber wer sein feines Wesen erlebt, wird spüren: In Jeremy schlägt ein gutes Herz.

Er ist kastriert, geimpft, gechippt und entwurmt und so bereit für einen Neuanfang. Was ihm zu seinem Glück fehlt? Ein Zuhause mit Freigang und Menschen, die ihn mit Wärme, Geduld und Liebe empfangen. Wer ihm diese Chance gibt, gewinnt mehr als einen Kater – er gewinnt einen echten Freund. Interessenten wenden sich gerne an das Tierheim Lecharche. (AZ)

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg-Derching, Tel. 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de