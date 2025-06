Firma Wurzer aus Affing wird 80 und weiht neue Halle in Derching ein

Ein 80-jähriges Firmenjubiläum ist etwas ganz Besonderes, insbesondere in diesen wirtschaftlich stürmischen Zeiten. Die Beständigkeit des eigenen Unternehmens feierte die Wurzer Profiltechnik GmbH aus Affing am zweiten Standort im Winterbruckenweg in Friedberg-Derching. Geladen waren am Freitagabend über 430 Gäste aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland, darunter Mitarbeiter, Kooperationspartner und andere Wirtschaftsvertreter sowie Lokalpolitiker. Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte im geschmückten Festzelt allerdings ein angekündigter ominöser Überraschungsgast.

