Zauberer sorgt für magische Momente im Wittelsbacher Schloss

Normalerweise tritt der preisgekrönte Zauberer Jörg Alexander in Metropolen wie New York, Buenos Aires und Beijing auf der Bühne. Am vergangenen Wochenende hat es ihn allerdings ins Wittelsbacher Schloss nach Friedberg verschlagen. Ist das nicht komisch? Keineswegs, sagt er. „Die Atmosphäre im Schloss ist großartig. Beim Zaubern ist es besonders wichtig, nahe am Publikum zu sein.“ Genau das glückte.

Jörg Alexander verzaubert das Publikum mit Geld- und Kartentricks

Punkt 19 Uhr erschien Jörg Alexander elegant gekleidet im schwarzen Anzug und mit roter Krawatte auf der Bühne des Großen Saals. „Am häufigsten werde ich gefragt, ob ich auch Geld zaubern kann“, witzelte Alexander und bat eine Dame aus dem Publikum um einen Zehn-Euro-Schein, den er daraufhin zusammenfaltete. Als er ihn wieder öffnete, hielt er einen 100-Euro-Schein in der Hand. Das Zaubern mit Geld fasziniert den Künstler, denn damit begann sein Weg in die Welt der Zauberei. Als er acht Jahre alt war, ließ sein Onkel auf einer Geburtstagsfeier eine Münze verschwinden – ein Trick, den auch Jörg Alexander an diesem Abend vorstellte.

Aber damit nicht genug mit den Münztricks. Um zu beweisen, dass es sich nicht nur um Täuschungen handelt, holte der Zauberkünstler zwei Kinder aus dem Publikum auf die Bühne, die ihn genau beobachten sollten. Auf einem kleinen Tisch stand ein Glas, über das sogar ein zweites Glas gestülpt war. Und dennoch wanderte eine Münze nach der anderen aus der Hand des Zauberkünstlers in das verdeckte Glas – sehr zum Erstaunen der Kinder und des gesamten Publikums.

Alexanders Vorliebe gilt eigentlich aber den Kartentricks. „Es sind alte Tricks, die noch immer faszinieren“, so der Zauberer. Ein Vorbild für ihn ist Nate Leipzig, einer der einflussreichsten Kartenkünstler, der den darauffolgenden Trick bereits vor fast hundert Jahren in den USA vorgeführt hatte. Jörg Alexander stellte zwei voneinander getrennte Kartenstapel jeweils in ein Glas. Am Ende hatten beide Stapel erstaunlicherweise genau die gleiche Reihenfolge.

Für den letzten Kartentrick bat Alexander erneut zwei Zuschauer auf die Bühne, die seine Arme festhielten. Einer der beiden sollte seinen Namen sowie die genaue Uhrzeit auf eine Karte schreiben und sie wieder in das Kartendeck in der Hand des Zauberkünstlers mischen. Wie durch Zauberhand erschien die besagte Karte plötzlich in Jörg Alexanders Jackentasche. „Im Publikum sind immer zwei Arten von Zuschauern“, versicherte der Zauberkünstler, „die Wunderbaren, die an die Magie glauben, und die Zweifler, die das Geheimnis hinter all den Tricks erkennen wollen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die Zweifler wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Wenn nicht, dann spätestens nach dem Buch-Trick, der vielen Zuschauern besonders gut gefallen hatte.

Mit dem Zauberer holt die Schlossmanagerin ein ganz neues Angebot rein

Gäste aus dem Publikum schlugen zufällige Seiten aus Büchern auf, die Jörg Alexander mitgebracht hatte. Anschließend sollten sie an das erste Wort der Seite denken. Allein mit der Kraft der Gedanken konnte der Zauberer alle Begriffe finden. Begeistert und zugleich verwirrt applaudierte das Publikum. Es war das erste Mal überhaupt, dass im Wittelsbacher Schloss eine Zaubershow stattfand. Organisiert wurde der Abend von Nelly Reinhardt, Leiterin des Kultur- und Veranstaltungsmanagements. Sie hatte Jörg Alexander schon zuvor gesehen und wollte mit ihm etwas Abwechslung in das Programm bringen. Eine gelungene Idee: Die Plätze waren fast vollständig ausgebucht.