Zehn Jahre Begegnungszentrum in Dasing: Wo das Miteinander zuhause ist

Am 6. Juli feiert Dasing ein besonderes Jubiläum: Das Begegnungszentrum im Herzen der Gemeinde wird zehn Jahre alt. Was 2015 als innovatives Gemeinschaftsprojekt von Pfarreiengemeinschaft und Kommune eröffnet wurde, hat sich längst zu einem lebendigen Zentrum des Miteinanders entwickelt – für Menschen aller Generationen. „Das Projekt hat wirklich Vorbildcharakter und ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommune gelingen kann“, sagen Kirchenpfleger Anton Briel und die Vorsitzende des Pastoralrats der Pfarreiengemeinschaft Dasing, Hildegard Mayershofer.

Die ungewöhnliche Idee entstand bereits 2012: Die Pfarreiengemeinschaft Dasing mit Pfarrer Manfred Bauer plante ein neues Pfarrheim, während die Gemeinde nach einem geeigneten Standort für eine Kindertagesstätte suchte. Diakon Michael Popfinger brachte damals die zukunftsweisende Vision ins Spiel, beide Vorhaben zu vereinen. „Eine Überlegung war, Kontakt zu den Eltern und zu den Kindern aufgrund der Nachbarschaft zu bekommen. Mit den Kindern durchaus auf dem Spielplatz einen Gottesdienst zu feiern oder mit den Eltern auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen“, erinnert sich Popfinger.

Seit einem Jahrzehnt befinden sich Kirche und Gemeinde unter einem Dach

Das Ergebnis ist ein Gebäude, das seit nunmehr einem Jahrzehnt Kirche und Gemeinde buchstäblich unter ein Dach bringt – ein Vorzeigeprojekt in Sachen Kooperation und gelebter Nachbarschaft. Von einem besonderen Erlebnis in puncto Gemeinsamkeit des Zentrums des Miteinanders weiß Mayershofer zu erzählen: „Als einmal ein Krankengottesdienst im Pfarrsaal stattfinden sollte, waren sämtliche Stühle ausgeliehen. Spontan holte das Kindergartenteam sämtliche Stühle aus ihrem Bereich. Und so fand diese Veranstaltung auf einem bunten Mix aus verschiedensten Sitzgelegenheiten statt.“

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick über die Gemeindegrenzen hinaus. In Dasing wurde mit dem Begegnungszentrum ein Modell geschaffen, das beispielhaft ist für das, was entsteht, wenn Kirche und Kommune an einem Strang ziehen – mit dem gemeinsamen Ziel, einen Ort für alle zu schaffen. Zum Jubiläum wird daher nicht nur gefeiert, sondern auch gedankt: Ein festlicher Gottesdienst, zu dem auch der damalige Pfarrer Manfred Bauer erwartet wird, bildet den Auftakt. Anschließend laden ein gemeinsames Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein zum Verweilen und Mitfeiern ein. Die Bücherei – ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gemeinde und Kirche - bietet einen Bücherflohmarkt für Lesestoff in Urlaub und Ferien.

Am 6. Juli soll der runde Geburtstag in Dasing gefeiert werden

Das Begegnungszentrum ist längst mehr als nur ein funktionaler Bau. Es ist ein Ort, an dem Leben geteilt wird – von der Krippengruppe bis zum Seniorennachmittag. Hier wird Gemeinschaft sichtbar, erlebbar und im besten Sinne alltäglich. Genau das soll am 6. Juli gefeiert werden. Ein Besuch lohnt sich – nicht nur für Wegbegleiter der vergangenen zehn Jahre, sondern für alle, die erfahren möchten, wie ein Ort der Begegnung das Miteinander in einer Gemeinde prägen kann.