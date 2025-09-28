Icon Menü
Zu viele Wahlplakate? Das plant Friedberg gegen die Plakatflut

Friedberg

Friedberg will die Plakatflut bei Wahlen eindämmen

Der Stadtrat beschließt, dass zentrale Plakatwände aufgestellt werden sollen. Allerdings wird vermutlich trotzdem auch anderswo plakatiert.
Von Ute Krogull
    Einige Städte haben bereits zentrale Stellen für Wahlplakate. Diese Plakatwand stand vor der Bundestagswahl in Kempten.
    Einige Städte haben bereits zentrale Stellen für Wahlplakate. Diese Plakatwand stand vor der Bundestagswahl in Kempten. Foto: Matthias Becker

    Seit Jahrzehnten gibt es Anträge fast jeder Partei in Friedberg, die Plakatflut einzudämmen und vor Wahlen zentrale Plakatwände aufzustellen. Bislang scheiterten sie stets. Jetzt scheint, dieses Mal auf Antrag der SPD, tatsächlich etwas daraus zu werden. Aus rechtlichen Gründen müssen jedoch voraussichtlich Ausnahmen gemacht werden. Wie das vor der Kommunalwahl aussehen kann, soll und womöglich muss, wurde im Stadtrat diskutiert.

