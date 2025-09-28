Friedberg will die Plakatflut bei Wahlen eindämmen

Seit Jahrzehnten gibt es Anträge fast jeder Partei in Friedberg, die Plakatflut einzudämmen und vor Wahlen zentrale Plakatwände aufzustellen. Bislang scheiterten sie stets. Jetzt scheint, dieses Mal auf Antrag der SPD, tatsächlich etwas daraus zu werden. Aus rechtlichen Gründen müssen jedoch voraussichtlich Ausnahmen gemacht werden. Wie das vor der Kommunalwahl aussehen kann, soll und womöglich muss, wurde im Stadtrat diskutiert.

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis