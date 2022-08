Mering

vor 47 Min.

Grund für lahmgelegten Zugverkehr steht fest: Es war ein Brandanschlag

Viele Fahrgäste müssen am Meringer Bahnhof warten: Denn wegen eines defekten Stellwerks fallen viele Züge aus.

Plus Wegen eines Defekts an einem Stellwerk in Mering kommt es zu massiven Zugausfällen zwischen Augsburg und München. Fahrgäste müssen weiter mit Störungen rechnen.

Von Anna Katharina Schmid

Gravierende Schäden am Meringer Stellwerk führten seit der Nacht von Sonntag auf Montag zu Zugausfällen. Zunächst war nur von einem Defekt am Stellwerk die Rede, nun steht fest: Die Ursache ist laut DB Netz AG ein Brandanschlag. Für die Fahrgäste bedeutete das lange Wartezeiten und Frust – denn über Alternativen zu den Zugrouten wurde kaum informiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen