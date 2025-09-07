Dieser traurige Kater wurde abgestellt, wie ein Stück Gepäck

Es gibt Geschichten, die lassen einen nicht los. Eine davon ist die von Phönix. Der rot-getigerte Kater mit den großen, fragenden Augen hat in seinem Leben schon mehr ertragen müssen als mancher Mensch in vielen Jahren. Im März wurde er in einer Transportbox vor der Agentur für Arbeit gefunden, einfach ausgesetzt, alleine zurückgelassen. Wer vergisst schon seinen Kater, während er in eine Behörde geht? Wohl niemand. Er wurde abgestellt, wie ein Stück Gepäck.

Kater Phoenix wurde ausgesetzt: Nun sucht die verängstigte Katze eine geduldige Familie

Seit diesem Tag lebt Phönix im Tierheim. Der Schock hat Spuren hinterlassen: laute Geräusche, plötzlicher Trubel, fremde Stimmen, all das macht ihm Angst. Dann zieht er sich zurück, kauert in seinem Kratzbaum und wagt kaum einen Blick hinaus. Und gerade das erschwert seine Vermittlung. Mehrfach meldeten sich Interessenten, doch wenn er beim Kennenlernen vor lauter Unsicherheit unsichtbar werden möchte, springen viele wieder ab. So wartet der stolze Kater, vermutlich ein BKH-Mix, seit Monaten darauf, dass jemand ihm Zeit schenkt.

Phönix wurde 2018 geboren, ist kastriert, geimpft, entwurmt und gechippt. Mit anderen Katzen versteht er sich gut, er teilt sein Vermittlungszimmer mit zwei Mitbewohnern. Ob er Kinder, Hunde oder Kleintiere kennt, wissen die Tierpflegerinnen und -pfleger nicht. Doch eines ist sicher: Er ist nicht aggressiv, er braucht nur Vertrauen und Menschen, die bereit sind, es ihm Schritt für Schritt zurückzugeben.

Wer gibt Kater Phoenix aus dem Tierheim ein neues Zuhause?

Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Kinder dürfen dort gerne leben, sollten aber mindestens zehn Jahre alt sein und Verständnis für einen Kater mit Geschichte mitbringen. Phönix trägt seinen Namen nicht umsonst: Wie der mythische Vogel soll er neu aufblühen dürfen, diesmal in Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Interessenten können sich beim Tierheim Lecharche (Neue Bergstraße 101 in Friedberg) unter 0821/4552900 oder per Mail unter info@tierschutz-augsburg.de melden. (AZ)