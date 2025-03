Zukunft des Katholischen Frauenbundes Mering: Anneliese Herter sucht Nachfolgerin

Anneliese Herter ist seit zehn Jahren Vorsitzende des Katholischen Frauenbunds in Mering. Doch nächstes Jahr wird sie den Vorsitz abgeben. Ist damit die Zukunft des Frauenbunds in Mering in Gefahr? „Ich weiß, es wird schwierig werden, eine Nachfolgerin zu finden, aber es ist jetzt Zeit, den Vorsitz in jüngere Hände zu geben“, sagt Anneliese Herter.

Das ist das Programm beim Meringer Frauenbund

Sie war zuvor schon als Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderats in Mering tätig und wollte eigentlich nicht noch ein Ehrenamt annehmen. „Ich dachte mir damals, jetzt trittst du kürzer“, sagt Herter. Doch als nach dem Rückzug von Christine Rieger die Gefahr drohte, dass sich die Meringer Frauenbundgruppe auflöst sprang sie ein. Eine Notlösung war sie für die Ortsgruppe aber nicht. Anneliese Herter sorgte dafür, dass das Programm sich noch breiter aufstellte.

Neben Ausflügen, wie beispielsweise im Dezember zur Weihnachtsmärkten und Krippenausstellung oder dieses Jahr im Juni zu den Sieben Kapellen der Denzl-Stiftung, finden zahlreiche weitere Programmpunkte statt. „Wir backen zwar auch Kuchen und Plätzchen, aber das ist noch lange nicht alles“, sagt Herter. Mit ihren leckeren Kuchen unterstützen sie das Pfarrfest und der Erlös der Plätzchenbackaktion im Advent kommt ebenfalls einem guten Zweck zugute. Erst kürzlich fand im Wasserhaus die Faschingsfeier mit dem Besuch der Garde des Faschingskomitees Mering statt. Im Mai ist wieder die Muttertagsfeier im Papst-Johannes-Haus geplant. Auch beim Secondhand-Faschingskostümverkauf der Aktion Hoffnung sind die Frauen des Frauenbunds engagiert dabei. Darüberhinaus gibt es Vorträge zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise Filme über fremde Länder. Zudem findet einmal im Monat der Medidative Tanz statt.

Der KDFB Zweigverein ist Mitglied im Meringer Bündnis für Nachhaltigkeit unter der Trägerschaft der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) „Wir versuchen, eine breites Spektrum abzudecken“, sagt die Vorsitzende. Bereits am Mittwoch, 12. März, findet um 14.30 Uhr ein Vortrag mit Karienne Eickelmann zum Thema „Kräuter im Garten entdecken“ in den Michaelsstuben im Papst-Johannes-Haus statt. „Ganz wichtig, alle unsere Veranstaltungen und Vorträge sind für jede Frau zugänglich“, sagt Herter. Dazu müsse niemand Mitglied im Frauenbund sein oder einer Konfession angehören.

Der Altersdurchschnitt liegt deutlich über 60 Jahren

Der Altersdurchschnitt beim Meringer Frauenbund liegt deutlich bei 60 Jahren und die Mitgliederzahlen schrumpfen. Dabei gibt es mit den Eltern-Kind-Gruppen durchaus Angebote für jüngere Menschen. „Wir waren schon bein Spielefest am Badanger vertreten, doch leider brachte auch das uns keine jüngeren Mitglieder“, schildert Herter die verschiedensten Aktionen. Der Meringer Frauenbund wird dieses Jahr 104 Jahre alt. Die erste Vorsitzende war bis 1932 Askanie Freifrau v. Boutteville, die zweite Vorsitzende war Betty Zettler, eine Schwägerin von Maria Zettler, die später eine der wichtigsten Persönlichkeiten der katholischen Frauenbewegung in Bayern wurde. „Ihren 75. Todestag gedachten wir am 5. Februar in einer kleinen Gedenkstunde“, berichtet Herter. 1921 ging es den Mitgliedern des Frauenbunds in erster Linie darum, Bedürftige in Mering zu unterstützen. Viele Jahre führte Thea Baumüller, die zur Ehrenvorsitzenden ernannt worden war, die Geschicke des Meringer Frauenbunds. Für Anneliese Herter steht noch ein arbeitsreiches Jahr bevor. „Ich hoffe fest darauf, dass sich eine Nachfolgerin findet und damit die Zukunft dieses traditionsreichen Meringer Frauenbunds gesichert ist.“

Kontakt: Katholische Frauenbund Mering, Telefonnummer 08233/1322, E-Mail: info@frauenbund-mering.de.